Domani al Dall’Ara 1909 peluche, ecco perché

Come comunica il Bologna, domani al Dall’Ara ci saranno 1909 peluche grazie ad una iniziativa benefica nata da Bologna Football Club, Bimbo Tu e Bcc Felsinea.

‘Domani al Dall’Ara ci saranno alcuni spettatori d’eccezione nei distinti sotto la Torre Maratona (in tribuna Kids Stand in caso di maltempo), durante la partita Bologna – Roma – si legge nella nota – Seduti sugli spalti vuoti purtroppo da troppo tempo, come spettatori silenziosi ma importanti, ci saranno 1909 peluche, beige e marroni, paladini di una grande causa e agghindati con una calda sciarpina rossoblù da vero tifoso.

L’iniziativa, dal nome ‘Bologna tifa per i bambini’ è organizzata da Bimbo Tu e Bologna Fc 1909, in collaborazione con Bcc Felsinea, Unisalute.

L’evento ha due obiettivi, uniti da un unico fil rouge, ovvero quello di aiutare gli ospedali bolognesi travolti da una pandemia, quella di Covid -19, che ha stremato tutti. Scegliendo uno degli orsetti Bimbo Tu, tramite una donazione minima di 15 euro,si contribuirà a finanziare alcuni lettini pediatrici che Bimbo Tu Aps darà all’ospedale Maggiore. Al contempo il peluche verrà portato nei pronto soccorso pediatrici della città di Bologna, ovvero quello del policlinico Sant’Orsola Malpighi e quello del Maggiore, e verrà regalato ai bambini in attesa di sottoporsi al tampone naso-faringeo. L’orsetto sarà fido compagno di un bambino che sta per sottoporsi a una procedura per lui sconosciuta ma importante e sarà simbolo, al tempo stesso, di una donazione ancora più importante’.