Domani a Villa delle Rose due ex campioni del Bologna

Da domani riparte alla grande la mostra “Atleti, cavalieri e goleador”, che racconta i 110 anni di storia del Bologna. Dalle ore 17, a Villa delle Rose saranno infatti presenti i due ex campioni rossoblu Loris Pradella e Lorenzo Marronaro. Per il prossimo incontro con i protagonisti della storia del Bologna, il club decide dunque di puntare sui due attaccanti per rivivere i ricordi e le emozioni dei 110 anni di vita.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Per il prossimo incontro con i campioni puntiamo sull’attacco! Domani venite a visitare la mostra “Atleti, cavalieri e goleador” a Villa delle Rose con Loris Pradella e Lorenzo Marronaro, due protagonisti della storia rossoblù. Vi aspettiamo a partire dalle 17”.