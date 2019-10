La Virtus Bologna non delude le aspettative al debutto in Eurocup. Il tabellino a fine gara recita 92-79 per la squadra di Djordjevic. Virtus che gestisce bene l’assenza di Teodosic, con Markovic che si conferma in ottima forma e contribuisce anche con i tiri da tre. Buona anche la prestazione degli americani, in particolare di Weems e Hunter. A fine gara saranno cinque i giocatori della Virtus in doppia cifra, grazie anche a una difesa che concede poco.

