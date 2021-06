Disfatta Primavera a Torino: 4-1

Primavera battuta 4-1 a Torino

Dura e brutta sconfitta per la Primavera di Luciano Zauri a Torino. La squadra rossoblù è stata sconfitta per 4-1 con tre gol subiti nel solo primo tempo. Cancello, Vianni, Karamoko e Horvath i marcatori granata, autogol di Celesia per il Bologna che resta tredicesimo con 26 punti e ancora a rischio retrocessione.