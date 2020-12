Juve e Napoli si incontrano per i nuovi fondi in Serie A: presente anche il Bologna

In un hotel a Firenze si sono incontrati alcuni dirigenti di Serie A per parlare del futuro economico-finanziario del campionato.

Argomento del giorno? Discutere dell’ingresso dei fondi privati in Lega: un compenso di quasi 2 miliardi di incassi da spartire per i vari club del massimo campionato. I due nomi che spiccano sono sicuramente Agnelli e De Laurentis, non fosse altro che per la questione del 3-0 a tavolino, poi revocato. Non solo però Juventus e Napoli, ma anche Roma, Udinese e Bologna, rappresentate rispettivamente da Fienga, Campoccia e Fenucci erano presenti all’appuntamento. Incontro importante per il futuro della Serie A, e il Bologna era presente.