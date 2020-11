Disastro Bologna, sbaglia un rigore al 90′ e viene eliminato: passa lo Spezia 2-4

Continua a essere maledetta la Coppa Italia per il Bologna. I rossoblù sono stati eliminati nel quarto turno dallo Spezia ai supplementari per 2-4, con Barrow che al 90′, sul punteggio di 2-2, ha sbagliato il rigore decisivo guadagnato da Palacio. Per il Bologna non solo l’eliminazione, ma anche 120′ minuti sulle gambe con diversi titolari in campo.l

