Disastro Bologna, da 3-1 a 3-4: trionfo Sassuolo

Brutta domenica per il Bologna, che incassa per mano del Sassuolo la terza sconfitta in quattro partite. La squadra di Mihajlovic getta alle ortiche una vittoria che sembrava in tasca, rossoblù avanti 3-1 fino al 64′, poi in quindici minuti la rimonta neroverde per il 3-4 finale che infligge ai rossoblù una brutta scoppola

Scheda 1 di 3