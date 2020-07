Diritti tv – La Lega non stacca il segnale di Sky

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha comunicato che non interromperà il proprio rapporto con Sky. L’alzata delle barricate promossa da alcuni presidenti non ha quindi trovato risposta in consiglio di Lega che ha bocciato all’unanimità la proposta di spegnere il segnale a Sky.

Resterà quindi ancora possibile vedere il finale di campionato sulle reti di Sky. La Lega ha anche affermato di essere al lavoro per la riapertura, quanto meno parziale degli stadi. Si sta infatti lavorando ad un protocollo che sarà inviato al presidente FIGC Gravina da discutere in seguito con le istituzioni.