Diritti tv, ipotesi Serie A in chiaro

La Serie A manca tantissimo a tutti quanti, dai calciatori ai tifosi passando per tutti gli addetti ai lavori. Ecco quindi che diventa essenziale venirsi incontro e scendere a qualche compromesso. Ci stanno pensando da tempo anche le televisioni, che, visti i mesi di stop ed il divieto per tutti di andare allo stadio, stanno valutando di regalare una piccola soddisfazione ai telespettatori.

Come riporta “Il Giornale”, Sky starebbe pensando di trasmettere in chiaro la “Diretta gol” di Serie A almeno per le prime due giornate della ripresa del campionato, proprio come il modello tedesco. Le partite andrebbero in onda su TV8. Restano però da capire le intenzione di Mediaset e della Rai, ma il Ministro Spadafora sembra già esser favorevole. Ora le tv avranno bisogno di un decreto del Governo relativo ad una modifica della Legge Melandri, così da togliere alla Lega Serie A qualsiasi responsabilità.

Fonte: “Tuttomercatoweb”