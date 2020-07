Diritti tv – Incontro tra ADL e i presidenti di Serie A

Si è svolto oggi a Roma un pranzo voluto ed organizzato da Aurelio De Laurentiis con altri presidenti di Serie A. L’incontro avvenuto in maniera del tutto informale è stato semplicemente interlocutorio. Il presidente del Napoli ha infatti mostrato il proprio piano per creare una media company per produrre e distribuire i contenuti del massimo campionato di calcio in Italia.

Le parti si riaggiorneranno in occasione della prossima Assemblea di Lega prevista per il prossimo 28 luglio. A commentare l’incontro odierno è stato il presidente del Verona ed ex vice-presidente del Bologna, Maurizio Setti: “Niente di che. Faremo più avanti, poi decideremo cosa fare da grandi. È stata una buona iniziativa, vediamo di capire se ci sono opportunità. La proposta non è ancora definita, sono molto positivo per il futuro”.