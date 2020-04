Diritti tv – Incassato già l’80%, al Bologna mancano gli ultimi 8 milioni

La ripresa o meno della Serie A è più che altro una questione di diritti televisivi? Forse sì.

La Lega Serie A ieri si è ricompattata, anche i club dissidenti, e fermamente contrari alla ripartenza, hanno dato voto favorevole ad una ripresa del campionato. Un cambio strategico a causa dei diritti televisivi, vero cardine del sistema calcio. Secondo il Resto del Carlino, la Serie A ha già incassato l’80% dei proventi televisivi a fronte di una copertura del 70% degli eventi in programma. Per quanto riguarda il Bologna, in totale sono circa 43 i milioni derivanti dai diritti tv, 35 di questi già incassati. Ne mancano dunque 8 che il club dovrebbe ricevere, in condizioni normali, entro il 30 giugno.

La mancata ripartenza sarebbe un problema dal punto di vista economico per le società di Serie A, perché di fatto non arriverebbe l’ultimo 20% di diritti tv nelle casse e c’è addirittura il rischio che si debba rimborsare il 10% delle gare non offerte, una cifra che Sky vedrebbe rientrare non versandolo nella stagione successiva. A tutto questo si aggiungono le perdite da botteghino e svalutazione calciatori, per il Bologna una ulteriore perdita di 10 milioni di euro. Dall’altro lato, l’azienda calcio rappresenta l’1% del pil e versa come tasse un miliardo l’anno.