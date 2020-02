Mitchell Dijks ha rimesso piede in campo. Lo ha fatto ad Almere in Olanda, dove per la prima volta dall’infortunio al piede ha riassaporato il colore verde di un campo da calcio. Si avvicina dunque il suo rientro, anche se per ora i tempi di recupero non sono certi (si parla di fine febbraio).

