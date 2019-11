Dijks, si tratta di edema osseo

Il Bologna dovrà fare a meno del suo trattore per altre tre settimane.

La ripresa degli allenamenti ha portato con sé questa cattiva notizia, in una stagione senza pace per Mitchell Dijks che è fuori dalla sfida con la Roma. Prima problema al costato, poi una contusione al piede. Ma l’infortunio, per tempi di recupero, è ora più serio e il Resto del Carlino riporta quelle che sono le problematiche del terzino: si tratta di un trauma al secondo dito del piede destro, un infortunio rimediato piantando involontariamente a terra nel corso dell’allenamento prima della partita con la Juve. La botta ha poi provocato un edema osseo non ancora assorbito.