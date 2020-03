Dijks sdrammatizza così: Il video su Instagram è già virale

In un periodo sicuramente non facile è giusto lasciare un pò di spazio anche ai sorrisi e alle risate.

Esempio lampante quello di Mitchell Dijks, che ormai pienamente recuperato dall’infortunio si dedica alle pulizie in attesa del ritorno in campo.

Un siparietto divertente quello messo in scena dall’esterno rossoblu, è infatti online sul suo profilo Instagram un video in cui si ritrae mentre pulisce casa al ritmo di musica, un post che ha come obiettivo quello di strappare qualche sorriso e che mette in evidenza la voglia da parte dell’olandese di riprendere la quotidianità in un momento così duro.

