Dijks risponde a Mihajlovic: “Non è vero che non sono felice a Bologna”

Dijks smentisce le dichiarazioni di Mihajlovic

Crisi conclamata di risultati ma anche problemi nei rapporti interni. La situazione in casa Bologna si fa complicata durante questa sosta di campionato. Ieri sera nell'immediato post partita, Sinisa Mihajlovic ha commentato in maniera sibillina l'assenza di Dijks e Skov Olsen dal match, parlando di voglia dei due di lasciare il Bologna.

La mattina seguente, però, il trattore Mitchell Dijks ha affidato a Instagram la propria risposta: "Ho visto alcuni messaggi nei quali si dice che non sono più felice di giocare a Bologna. Ciò non è assolutamente vero - le parole di Dijks - Lo voglio precisare perché fin dal mio arrivo ho costantemente sentito il supporto dei fan e della squadra. I tifosi sono nel mio cuore. Sono fiero e onorato di poter indossare la maglia del Bologna e darò sempre il meglio di me a questo club, fino alla fine!".