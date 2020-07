Dijks: “Prendere due gol così fa arrabbiare”

C’è grande dispiacere in seno al Bologna per i due punti gettati a Parma. Il pareggio giunto in pieno recupero ha rovinato un successo che era praticamente già sul pullman per il ritorno. Il pensiero di Mitchell Dijks a Sky:

“Penso di aver giocato una buona partita, ma non è importate: volevamo i tre punti e non ci siamo riusciti. Prendere quei due gol così alla fine fa veramente arrabbiare. Abbiamo sicuramente perso due punti. Buona prestazione nel primo tempo, anche nel secondo non abbiamo giocato male ma gli ultimi 10 minuti sono stati una sofferenza. È una lezione che fa male, ma dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto fino all’80′“.