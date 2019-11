Dijks non ci sarà col Parma

Molto probabilmente contro il Parma toccherà ancora a Ladislav Krejci. L’esterno ceco dovrà sostituire ancora una volta Mitchell Dijks. Secondo il Resto del Carlino, l’olandese non riuscirà a recuperare per il derby, ieri ha lavorato in palestra e il rientro in campo dovrà ancora attendere.

Dubbi anche su Roberto Soriano. Il mediano ha saltato Reggio Emilia per una contusione al ginocchio e ancora per qualche giorno dovrà lavorare a regimi ridotti per via del dolore all’articolazione. Sulla via del rientro invece Tomiyasu dopo la lesione al bicipite femorale, ieri il giapponese ha svolto una parte della seduta con il gruppo.