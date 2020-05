Dijks: “E’ bello tornare in campo dopo diversi mesi”

Dopo un lunghissimo infortunio, Mitchell Dijks è finalmente tornato in campo per allenarsi in attesa di una possibile ripresa.

L’esterno rossoblu, emozionato per il suo rientro in campo, ha deciso di esternare tutta la sua felicità attraverso un post sul proprio canale social.

“Dopo diversi mesi, sono finalmente tornato sul campo di Casteldebole”