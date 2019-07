Dijks brucia le tappe

Nessuna lesione e nessun grave infortunio. La caviglia di Mitchell Dijks sta meglio e il terzino olandese ha già ripreso ad allenarsi.

Nella seduta di ieri, come riporta il Resto del Carlino, il ‘trattore’ è rientrato regolarmente in gruppo con i compagni nella seduta che ha visto lavoro differenziato per i titolari di lunedì e seduta normale per tutti gli altri. Dijks ha dunque bruciato le tappe e non solo sarà pienamente pronto per il via della ufficiale della stagione, ma potrà già giocare anche sabato contro l’Augsburg.