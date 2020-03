Dijks ad un passo dal ritorno in campo

Dopo una giornata di riposo il Bologna ieri mattina ha ripreso ad allenarsi in vista della tanto attesa è discussa partita contro la Juventus.



Non mancano di certo le buone notizie a Casteldebole dove Dijks sembra davvero vicino al rientro, un girone dopo infatti è probabile la presenza del suo nome nella lista dei convocati. Per lui allenamento con i compagni ma senza partitella, segno di come i rossoblu vogliano recuperarlo a pieno senza però inciampare in possibili ricadute.

La settimana di inattività può infatti solo far bene al Bologna che dopo diversi mesi pare aver finalmente recuperato uno degli uomini chiave della corsia sinistra.