Difesa in difficoltà, per fortuna torna Tomiyasu

La crisi di risultati è sotto gli occhi di tutti. L’emergenza testimoniata dalle tante assenze per infortuni è sotto gli occhi di tutti. Un Bologna da rigenerare nella testa e nel fisico, a cui la sosta potrebbe dare una mano. A Sassuolo oltre al danno la beffa, Danilo e Bani, entrambi diffidati, sono stati ammoniti e salteranno la partita contro il Parma. Tra i centrali arruolabili sono rimasti solo Denswil e Paz, ma a Casteldebole si sta valutando la possibilità Tomiyasu centrale per il derby di domenica 24 novembre.

A Bologna il giapponese è stato sempre considerato un terzino, in Nazionale ricopre però il ruolo in pianta stabile. Se Tomiyasu non basterà a dare la giusta serenità al reparto, si potrebbe valutare anche l’opzione Medel al centro del reparto arretrato. Infine la remota soluzione Paz al fianco di Denswil. Starà allo staff di Sinisa fare le giuste valutazioni in vista del match contro il Parma, con la squadra che potrà riabbracciare la quasi totalità dei propri assenti. A riportarlo è il Resto del Carlino.