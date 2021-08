Difesa ballerina, bocciati Soumaoro e Bonifazi

De Silvestri a due facce, Annan da 6 in pagella

Bocciati senza se e senza ma i due centrali, Bonifazi e Soumaoro: per entrambi è arrivato un 5,5 in pagella, il primo spesso incerto, il secondo lento e macchinoso. Arriva alla sufficienza De Silvestri, ma solo per il gol segnato e non di certo per la prestazione offerta in fase difensiva: "Insufficiente la parte difensiva, perché sulla sua corsia nel primo tempo arrivano avversari come se piovesse". E il gol dell'1-0 del Pordenone si sviluppa proprio sulla corsia di competenza. Positiva invece la prova di Skorupski, premiato con un 6,5 per una bella parata in tuffo su un colpo di testa diretto in gol di Pellegrini.