Difesa ancora da inventare, si cerca il recupero di Denswil

Non è ancora del tutto passata l’emergenza difensiva.

Sabato col Brescia rientrerà Bani, fermato dalla squalifica a Ferrara, ma non ci sarà Tomiyasu, diffidato e ammonito al Mazza. Per questo motivo Nehuen Paz è ancora in allerta, perché se non dovesse recuperare Stefano Denswil toccherebbe ancora a lui completare il quartetto difensivo. Ma oltre agli interpreti, andrà considerato il ruolo degli stessi. Tomiyasu fino a qui ha giocato più da terzino che da centrale, potrebbe essere dirottato Mbaye a destra ma a quel punto, se Denswil non recuperasse, non ci sarebbe un terzino sinistro se non l’adattamento di Paz. Possibile allora l’utilizzo di Bani basso a destra, Danilo e Paz in mezzo e Mbaye a sinistra.

Se invece recuperasse Denswil, Mbaye traslocherebbe a destra mentre Danilo e Bani giocherebbero in mezzo.