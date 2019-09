Diawara domenica di nuovo a Bologna

Domenica pomeriggio al Dall’Ara di Bologna arriva la Roma, che ha appena superato agevolmente il Sassuolo. I rossoblu sono carichi e non vedono l’ora di fare risultato positivo anche contro i giallorossi, che però sono sicuramente i favoriti.

Tra le file di Fonseca c’è anche un giocatore che a Bologna conoscono molto bene: si tratta di Amadou Diawara, che sotto le Due Torri è cresciuto ed esploso. Il centrocampista della Guinea – arrivato da San Marino – ha disputato in rossoblu una sola stagione, ma da assoluto protagonista: 34 presenze in campionato al suo primo anno di Serie A. Mediano davanti alla difesa, ha stupito tutti per qualità e personalità. Nell’estate del 2016 è però passato subito al Napoli, salutando il popolo rossoblu non esattamente con parole al miele. Ecco quindi che, ogni volta, i tifosi del Bologna gli riservano un’accoglienza particolare. Diawara ha lasciato un bel ricordo solo come giocatore, e domenica tornerà al Dall’Ara con la maglia della Roma. Il ragazzo ha scelto i colori giallorossi nella speranza di giocare più minuti rispetto alla sfortunata esperienza partenopea, ma neanche nella Capitale è la prima scelta: davanti al classe 1997 ci sono sicuramente Veretout, Cristante e Pellegrini. In queste prime 3 giornate Diawara ha giocato un solo minuto nel derby contro la Lazio: se dovesse scendere in campo contro il Bologna, non passerà di certo inosservato agli occhi dei tifosi rossoblu.