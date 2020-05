Diamanti: “Voglio continuare a giocare. In Australia ho ritrovato spensieratezza”

Alessandro Diamanti ha le idee chiare: non è ancora arrivato per lui il momento di appendere le scarpette al chiodo. L’ex talento del Bologna gioca oggi in Australia, e non ha nessuna intenzione di ritirarsi. Il virus ovviamente ha interrotto anche il suo campionato, ma la voglia di giocare di “Alino” è ancora quella di una volta. Il ragazzo si lascia così andare ai microfoni del sito ufficiale della “A-League”.

“Indipendentemente dal virus, continuerò a giocare a calcio. Mi sento bene sia fisicamente che mentalmente – spiega Diamanti, che infine conclude – Questa esperienza in Australia mi ha ridato la spensieratezza che mancava: questa passione in Europa tendi a perderla. Qui credo che il campionato sia di buon livello, ci sono giocatori interessanti. Io ho voglia di finire la stagione, voglio tornare a giocare con i miei compagni”.

Fonte: “Tuttomercatoweb”