Diaconale risponde a Cellino: “E’ un asino patentato, attacca Lotito perché…”

Asino

Duro botta e risposta tra Brescia e Roma. Ieri il presidente delle rondinelle Massimo Cellino ha attaccato il collega Claudio Lotito ‘raglio d’asino non giunge in paradiso’ oggi il portavoce del club biancoceleste Arturo Diaconale ha risposto per le rime.

“Troviamo stupefacenti le dichiarazioni rilasciate dal presidente Massimo Cellino – si legge sul Cor Sport online – Purtroppo per lui, però, il raglio d’asino che non può giungere in Paradiso sembra essere proprio il suo. Non solo perché ignora il sistema duale di gestione societaria e non tiene conto che la S.S. Lazio […] Ma soprattutto perché se oltre a ragliare si mette anche a scalciare in maniera violenta e scoordinata dimostra di essere lui stesso un asino patentato che ha difficoltà a discutere in maniera civile e composta in un momento in cui la gravità della crisi imporrebbe un comportamento più misurato e responsabile”.