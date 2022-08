Di Vaio: “Vogliamo trattenere Arnautovic”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Bologna-Cosenza, il direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio ha parlato ai microfoni di Italia Uno della situazione legata a Marko Arnautovic e non solo:

"Stasera siamo qui per giocare una partita e per vincerla, soprattutto dopo quanto accaduto lo scorso anno contro la Ternana. Andare avanti in questa competizione è un obbligo, specie davanti al nostro pubblico".