Di Vaio visto a Los Angeles, vacanza o Iavoro?

Il capo-scouting rossoblu Marco Di Vaio è stato visto in vacanza all’estero. Una notizia sulla carta di poco conto, se non per gli accostamenti che la sua meta fa venire in mente.

Nella giornata di ieri infatti Di Vaio non era al Dall’Ara per il match contro la Sampdoria, ma bensì all’ombra di Beverly Hills, nella Los Angeles di Zlatan Ibrahimovic. Che la sua sia una vacanza di lavoro non è dato saperlo. Il campione svedese dovrebbe essere già rientrato in Scandinavia, ma è ovvio che l’accostamento fa pensare e sognare i tifosi del Bologna.

Fonte: Gazzetta.