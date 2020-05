Di Vaio: “Tomiyasu ci ha impressionato da subito”

Intervenuto nelle ultime ore tramite una diretta Instragram, Marco Di Vaio ha fatto chiarezza riguardo diversi punti, tra mercato e nuovi obiettivi, il dirigente rossoblu ha parlato anche di Tomiyasu, definito da molti come il vero colpo di mercato della stagione.

Amato dalla piazza e dai tifosi, il giapponese sembra essersi confermato come uno dei migliori difensori del torneo, riuscendo ad interpretare alla perfezione sia il ruolo di terzino che il ruolo di centrale.

Il capo scouting del Bologna ha parlato di come i rossoblu siano riusciti ad acquistarlo e dei suo parametri di crescita:

“Tomiyasu? La prima relazione è stata fatta ad ottobre, un mese dopo io e Mattia eravamo già in Belgio. L’abbiamo seguito per tutto il campionato, visionandolo 4/5 volte dal vivo. Ci ha impressionato da subito perché è molto bravo con i piedi e si sa adattare in tutti i ruoli della difesa. Per il Bologna lo immaginavamo proprio nel ruolo di terzino destro, ma nel prossimo futuro siamo convinti che spostandosi al centro possa migliorare ancora”.

Fonte: TMW