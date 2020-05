Di Vaio: “Sulla questione Ibrahimovic sono stato frainteso”

Il capo scouting del Bologna, intervenuto in una diretta Instagram, chiarisce la situazione riguardo le parole su Ibrahimovic ed il suo possibile approdo in rossoblu.

“Su Zlatan sono state riportate delle mie frasi sul suo conto in modo sbagliato. In un’intervista a una tv locale ho risposto a una domanda su Ibra con una battuta ridendo, stavo scherzando ma sono stato frainteso. Gli ho mandato un messaggio perché ci tenevo a dirgli la verità, mi dispiace che si sia fatto male e speriamo che non ne abbia per molto tempo”.

Fonte: TMW