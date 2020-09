Di Vaio: “Puntiamo forte sui nostri giovani, su Barrow dico che…”

Quest’oggi Marco Di Vaio ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport 24. Il responsabile scouting del Bologna, a 2 giorni dall’esordio dei rossoblù in campionato, si è espresso così sul match di San Siro e sulla stagione che verrà:

“Il Milan è un top team, lo sappiamo e ne abbiamo avuto la prova sul finire della scorsa stagione – In Europa League hanno dimostrato che stanno proseguendo nel loro percorso di crescita e autostima. Noi andremo là per giocarcela come sempre a viso aperto, provando a mettere in campo le nostre doti”