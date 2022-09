Di Vaio: “Mancano i risultati, ma i ragazzi lavorano bene. Dispiace per i tifosi”

"In questo inizio di campionato ci sono mancati soprattutto i risultati nelle gare giocate in casa - le sue parole - Abbiamo raccolto meno di quanto potevamo, ora dobbiamo metterci lì con la testa per recuperare. Oggi all’inizio abbiamo pagato il cambio modulo faticando un po’ ad assestarci, poi abbiamo preso le misure e dal finale del primo tempo in poi abbiamo fatto meglio, controllando il gioco e creando occasioni ma non siamo riusciti a concretizzarle. Purtroppo il calcio è anche questo. La sconfitta ci lascia con l’amaro in bocca ma ripartiamo dall’atteggiamento di oggi: la squadra è rimasta in partita fino alla fine".