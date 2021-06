Di Vaio: “Lavoro continuo con Montreal. Binks? Prossimamente sarà rossoblù”

"Il nostro gruppo è composto da cinque scout di movimento: due internazionali e tre che girano per l'Italia. In più c'è il responsabile video, partiamo dalle sue assegnazioni dei campionati che facciamo a settembre non appena finisce il mercato estivo. Individuiamo quei calciatori che sono stati indicati dai direttori che dobbiamo cercare per la prossima stagione. Si fanno le relazioni dei giocatori che riteniamo più interessanti e in seguito dopo 3-4 settimane si fanno le prime riunioni per discutere dei giocatori seguiti. Tra partite dal vivo e quelle in video, a fine anno abbiamo un'idea abbastanza chiara del calciatore seguito".