“L’Udinese si difende bene e concede poco. In Serie A ci sono anche queste partite. Abbiamo affrontato bene la gara, poi abbiamo perso lucidità nel secondo tempo. Non abbiamo sbagliato approccio, ma dobbiamo fare meglio. Abbiamo tenuto in mano il pallino del gioco ma abbiamo ottenuto meno di quanto meritavamo”.

Scheda 1 di 2