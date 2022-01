Di Vaio: “Io rinato a Bologna, la storia la senti ogni volta che indossi la maglia”

Le parole di Marco Di Vaio a Dazn

Su Dazn è disponibile il contenuto 'Fedi' questa settimana interamente dedicato a Bologna con quattro puntate in viaggio per la città. Tra i protagonisti anche Tobia Righi, storico manager di Lucio Dalla, il custode dello stadio Dall'Ara e anche la famiglia Bulgarelli. Non solo, anche Marco Di Vaio ha parlato della sua rinascita da calciatore avvenuta a Bologna: