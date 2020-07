Di Vaio e Fini salvano la vita a donna colpita da malore

Marco Di Vaio e Tommaso Fini hanno salvato ieri la vita ad una donna colpita da malore.

L’evento è successo quando i due tesserati rossoblù stavano tornando in auto dalla località di Pinzolo, per valutare il prossimo ritiro estivo della squadra, e si sono imbattuti in una coppia di anziani in difficoltà. La donna, con problemi cardiaci, ha avuto un malore tra le vie della cittadina trentina mentre era assieme al marito e ai nipoti: Fini e Di Vaio si sono attivati chiamando immediatamente il dottor Sisca in attesa dei soccorsi. Il team manager ha dovuto effettuare il massaggio cardiaco che ai fini della salute della donna è stato decisivo per salvarle la vita: la signora ora è fuori pericolo.