Di Vaio: “Ci siamo innervositi per la punizione”

"La squadra si è innervosita per quel fallo molto dubbio del due a uno e per alcune ammonizioni - le sue parole a Sky Sport - Credo che la partita sia girata in pochi minuti e in pochi episodi, purtroppo non siamo rimasti concentrati e non possiamo perdere la testa in questo modo. Rappresentiamo un club importante e serve maggiore responsabilità".