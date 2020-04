Di Marzio:”Difficile che Ibra continui al Milan”

Gianluca Di Marzio fa il punto sul futuro di Zlatan Ibrahimovic.

Il noto giornalista, intervenuto ieri su Sky Sport, ha parlato di come le strategie del mercato rossonero allontanino lo svedese da Milanello.

La società sta infatti cercando un nuovo centravanti e con l’addio di Boban e Maldini, Ibrahimovic non sembra rientrare nei piani societari.

L’attaccante inoltre non ne vuole sapere di smettere e vorrebbe rimanere in lItaia per concludere al meglio la carriera.

Secondo Di Marzio sono due i punti da chiarire riguardo il suo possibile addio:

“Il nome del possibile nuovo allenatore potrebbe inanzitutto fare la differenza, con l’arrivo di Rangnick la società dovrà monitorare il da farsi secondo le sue richieste.

Inoltre in secondo piano, il rapporto che lega Ibrahimovic con Boban è molto forte, con l’addio di quest’ultimo bisognerà valutare la volontà del giocatore che attualmente non sembra convinto”.

Fonte: Sky Sport