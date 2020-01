Di Marzio-Il bel gesto di Vignato

Emanuel Vignato è un nuovo giocatore del Bologna, per lui firme già depositate e avventura con la maglia rossoblu che inizierà soltanto l’anno prossimo. La trattativa per arrivare al gioiello del Chievo non è stata affatto semplice, la concorrenza del Bayern Monaco e di altri top club ha infatti reso l’arrivo del classe duemila più difficile del previsto. Vignato ha da sempre mostrato un grande senso di riconoscenza nei confronti del Chievo, squadra che ha creduto in lui ed in grado di farlo esordire in Serie A ed il suo gesto nei confronti della società clivense può essere riconosciuto come un gesto di estrema gratitudine e riconoscenza.

Il giovane avrebbe potuto infatti accordarsi con il Bologna già da questa finestra di mercato per poi firmare gratis a giugno, cosa che di fatto non è accaduta in quanto Vignato ha preferito percepire un ingaggio minore piuttosto che non far guadagnare nulla alla sua società di provenienza.

Al Chievo andranno infatti 2.2 milioni di euro più un 15% sulla futura ed eventuale rivendita del giocatore. Un gesto forte e che evidenzia quanto Vignato non sia soltanto un buon giocatore ma anche un ragazzo con dei valori sempre più rari da vedere nel mondo di oggi.