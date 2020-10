Di Francesco e il turnover: “Tenuto a riposo Godin per il Bologna”

Uno a zero del Cagliari contro la Cremonese e per Eusebio Di Francesco big a riposo in vista del Bologna. Alcuni sono entrati nella ripresa, come Sottil e Joao Pedro, altri invece, come Godin, sono rimasti a riposo. La spiegazione del tecnico sardo:

“Godin era arrivato dal Sud America dopo aver giocato tante partite di seguito, in vista del match di Bologna ho preferito fargli fare più allenamenti possibile piuttosto che fargli disputare un’altra gara – ha affermato – Sul resto cerco di dare continuità al sistema di gioco. Non ha senso cambiare tanto, dobbiamo però crescere in continuità ed equilibrio”.

Fonte – Cagliaricalcio.com