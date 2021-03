Di Domizio: “La Virtus ha vinto con il minimo sforzo. Aradori? Fuori dai piani di Dalmonte”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Paolo Di Domizio che ha espresso un suo commento sul derby. Queste le sue parole:

"La vittoria della Virtus nel derby è arrivata con il minimo sforzo perché arrivava stanca alla quarta partita in nove giorni. Ha i demeriti per essersi fatta rimontare, ma era ideale vincere con il minimo sforzo. La Fortitudo ha dato tutto che poteva dare ed era quello che chiedevano i tifosi e Dalmonte. Non si può recriminare nulla a nessuna delle due squadre".