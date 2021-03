Di Domizio: “Ecco perchè la Virtus deve vincere anche stasera in Eurocup”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Paolo Di Domizio ha parlato del momento della Virtus, reduce dall’importante vittoria sabato sera contro Venezia e che stasera affronterà Bourg en Bresse in Eurocup. Ecco le sue parole:

“Questa sera la Virtus giocherà l’ultima partita del girone contro Bourg. E’ una partita strana perchè la Segafredo è già qualificata ai quarti di finale come prima del girone. I bianconeri però hanno le motivazioni per vincere anche questa gara, soprattutto per rimanere imbattuti in questa competizione. L’altro motivo poi è la possibile futura sfida contro Kazan in semifinale: se i russi dovessero perdere contro Gran Canaria, la Virtus avrà il fattore campo a suo favore, altrimenti bisognerà guardare i punti delle due squadre. Per quanto riguarda i quarti, la squadra di Djordjevic ha già invece ipotecato il fattore campo, essendo la prima del girone”.