Di Carlo (Teleradio stereo): “Bologna temibile, occhio a Orsolini”

Ospite di Sportoday, il collega di Roma Andrea Di Carlo ha fatto il punto della situazione sulla squadra giallorossa in vista del match di stasera contro il Bologna:

“La Roma viaggia di alti e bassi con sullo sfondo una trattativa per il cambio di proprietà, ormai in fase di conclusione. Ci sono i legali dagli Stati Uniti che stanno ore e ore in ufficio a controllare bilanci e redigere contratti. La squadra arriva da una brutta sconfitta di Reggio Emilia, ma il tecnico ha capito dove si è sbagliato soprattutto dal punto di vista tattico. C’è stato poi un approccio alla partita sbagliato e solo nella ripresa la Roma ha fatto intravedere qualcosa. Il Bologna? E’ una squadra temibile dal mio punto di vista, ha una buona classifica, ha la testa libera e ci sono individualità di primo livello, Orsolini su tutti. La chiave per i rossoblù è imparare da Reggio Emilia attaccando la Roma. L’assenza di Diawara in questa fase pesa e la squadra legge in ritardo le fasi di gioco, credo che attaccare alti la Roma sia una buona idea”.