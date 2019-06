Di Campli (Ag. Orsolini): “Restare a Bologna soluzione migliore. Esaudita la volontà del giocatore”

Il procuratore di Riccardo Orsolini, Donato Di Campli, ha parlato del rinnovi del suo assistito con il Bologna. Queste le sue dichiarazioni riportare da TMW:

“Riccardo ha sempre voluto il Bologna e anche noi – afferma Di Campli – eravamo convinti che la soluzione migliore fosse restare in rossoblù con Mihajlovic. Non ci sono mai stati dei problemi nella trattativa per il rinnovo. Rischio cessione dopo l’Europeo? Non c’è nessun pericolo, rimane a Bologna – conclude il procuratore.”