Dg Atalanta: “Perché rigore a Maehle e non a De Silvestri?”

Il Dg Marino critico sull'operato arbitrale

L'Atalanta ha contestato il gol annullato a Djimsiti, per fuorigioco di Zapata, e soprattutto il rigore concesso alla viola per mano di Maehle. Il Dg Marino ha ricordato il presunto rigore non concesso ai bergamaschi per tocco di mano di De Silvestri: "Qualcuno dovrebbe chiarire questi episodi - il suo affondo a Sky - Facciamo incontri e ci confrontiamo e poi ci sono episodi senza logica. Perché ci hanno sanzionato questo fallo di mano per Maehle e con il Bologna no? C'è caos, libera interpretazione, non c'è una spiegazione logica".