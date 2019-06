Destro incassa la fiducia di Sinisa

Mihajlovic-Destro, un matrimonio che s’ha da fare. Il tecnico sembra aver riacceso il fuoco del centravanti marchigiano, che grazie alle sue ultime prestazioni ha incassato la fiducia del tecnico, ribadita ulteriormente in sede di mercato, dove ha bloccato momentaneamente i tentativi di cessione dell’attaccante, per poterlo valutare in sede di ritiro.

Il giocatore non vuole lasciare Bologna e il Bologna e con Sinisa alla guida è convinto di poter finalmente essere il giocatore che tanto si sperava potesse diventare, con il tecnico serbo infatti Mattia gonfia la rete ogni 60 minuti, la sua migliore media gol da quando veste rossoblu.

Secondo il Corriere dello Sport, la sua permanenza non ostacola l’acquisto di uno tra Kouamé e Defrel, solo l’arrivo di Inglese potrebbe incrinare questo rapporto, togliendo spazio al 22 rossoblu e rimettendolo sul banco dei partenti.