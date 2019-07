Destro: “Farò di tutto per essere l’attaccante del Bfc”

Parole di chi sa che deve migliorare, parole di chi non ha intenzione di muoversi. Mattia Destro la rinascita atto terzo. E c’è molto di Sinisa Mihajlovic. Le parole dell’attaccante a Sky:

“Sto bene fisicamente, sono arrivato in ritiro pronto e determinato a fare un’annata importante. Mi sono dato delle priorità: dare il massimo in allenamento, migliorare i miei punti deboli. Ho avuto momenti difficili, e se ne sono uscito è grazie al Mister. Appena arrivato lui mi ha dato fiducia, mi ha spinto ad andare oltre, a dare il mio massimo. Per essere il centravanti del Bologna io sono disposto a fare tutto, ho fatto una promessa al Mister e voglio fermamente portarla a termine”.

Ancora Destro: “I gol per me sono fondamentali, ma devo aiutare molto di più la squadra, mi sto impegnando per questo, per essere più continuo nella prestazione. La rete al Sassuolo? Indimenticabile. Di questa squadra mi piace tutto, questi ragazzi sono fantastici e lo staff è stupendo: lavoriamo tutti insieme per un grande obiettivo. Non ci poniamo limiti, vogliamo tutto”.