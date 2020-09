Destro, Falcinelli e Frabotta: ieri la giornata degli ex

Nella giornata di ieri Destro, Falcinelli e Frabotta sono state delle rivelazioni interessanti per le rispettive squadre. Partiamo dal ragazzo del ’99 che nel Bologna aveva giocato solo nel settore giovanile e ora in forza alla Juventus. Frabotta è stato schierato a sorpresa da Pirlo nell’undici titolare della Juventus contro la Sampdoria. Il terzino ex Bologna ha fornito una discreta prestazione confermando quanto di buono aveva già mostrato nell’ultima giornata di campionato tra Juventus e Roma. Ha giocato con semplicità e senza rischiare, riuscendo a stappare tanti applausi dai 1000 presenti ieri all’Allianz Stadium quando è stato sostituito al minuto ’67.

Proseguendo con gli ex, ieri in Genoa-Crotone, Mattia Destro ha giocato titolare nel nuovo Genoa di Maran e l’attaccante ascolano ha ripagato la fiducia dell’allenatore. Infatti, dopo pochi minuti è riuscito a sbloccare il match di Marassi e mostrare tanta voglia e determinazione nei minuti seguenti di partita. È ancora presto per parlare di un Destro rigenerato, ma i segnali visti ieri sono sicuramente di buon auspicio per lui e i tifosi genoani.

Concludendo, Diego Falcinelli è stato protagonista di una doppietta nel match che ha visto imporsi la Stella Rossa per 6-0 contro il Vozdovac. L’attaccante ex Bologna ha aperto le marcature al minuto ’17 e si è ripetuto al ’40, permettendo la vittoria della Stella Rossa che si è confermata prima a punteggio pieno nel campionato serbo. Falcinelli è riuscito a riscattarsi dopo la serataccia nei preliminari di Champions League in cui un suo errore dal dischetto ha impedito il passaggio del turno alla sua squadra.

I tifosi del Bologna devono quindi rimpiangere questi tre calciatori? Assolutamente no, ma essere felici se otterranno risultati positivi. Il Bologna deve guardare avanti e lo può fare con grande fiducia e ottimismo vista la presenza di tanti giovani interessanti nel club.