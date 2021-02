Depaoli: “A Bologna un Benevento quadrato, punteremo sul contropiede”

Arrivato dall’Atalanta in questa finestra di mercato invernale, Fabio Depaoli ha già timbrato le sue prime due presenze da titolare con la maglia del Benevento contro Inter e Sampdoria. Complice anche l’assenza prolungata di Letizia, Inzaghi può contare su un nuovo esterno difensivo. Queste le sue prime parole da giocatore delle Streghe, partendo dalla gara di venerdì contro i rossoblù:

“Scendiamo in campo con l’unico obiettivo di conquistare risultati positivi – ha affermato – in modo da raggiungere quanto prima i 40 punti. Al Dall’Ara contro il Bologna sarà un Benevento quadrato. Aspetteremo per ripartire in contropiede”.