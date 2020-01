Denswil prova il miracolo, Medel no

Il Bologna ospiterà il Brescia sabato pomeriggio al Dall’Ara, gara valida per la 3^ giornata del girone di ritorno. Mihajlovic è però ancora in emergenza difesa. Molto dipenderà dalle condizioni di Stefano Denswil, che ancora non sta bene. Ieri l’olandese ha svolto solo una parte dell’allenamento con la squadra. La sensazione è che se non dovesse riuscire a fare l’intera seduta coi compagni nemmeno oggi, allora il tecnico serbo non potrà contare su di lui contro le rondinelle.

Denswil tenterà il miracolo, ma non verrà preso nessun rischio. Se non dovesse farcela, pronto ancora Paz: Bani rientra al centro insieme a Danilo, Mbaye sulla destra al posto dello squalificato Tomiyasu e l’argentino appunto a sinistra. Forfait certo invece da parte di Medel, che anche ieri si è limitato a svolgere terapie.